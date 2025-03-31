Επεισοδιακό φινάλε είχε η αναμέτρηση της Μπράουν με την Ντοκ Σουντ για την τρίτη κατηγορία της Αργεντινής. Στα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων και με το σκορ στο 1-1, ο Φράνκο Μέσα των φιλοξενούμενων έπεσε τραυματίας στο χορτάρι. Το φορείο κλήθηκε στον αγωνιστικό χώρο για να τον μεταφέρει εκτός, ωστόσο ο ένας τραυματιοφορέας τον… πέταξε όχι μία, αλλά δύο φορές, προφανώς εκνευρισμένος επειδή θεωρούσε ότι έκανε καθυστερήσεις.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε την αντίδραση όλων των μελών της αποστολής της Ντοκ Σουντ και δεν άργησε να ανάψει… φωτιά, με τις δύο ομάδες αλλά και κάποιους οπαδούς να έρχονται στα χέρια εντός αγωνιστικού χώρου.

Το παράδοξο είναι πως όταν η τάξη αποκαταστάθηκε, ο διαιτητής επέλεξε να μην τιμωρήσει κανέναν παίκτη, με το παιχνίδι να συνεχίζεται σαν να μη… συνέβη τίποτα και να ολοκληρώνεται με 1-1.

🇦🇷 Brown de Adrogué-Dock Sud, 3^ serie argentina



Cosa succede quando, nel finale di partita, un infortunato degli ospiti viene portato fuori da barellieri dei padroni di casa?



La barella viene lanciata e finisce a pugni in boccapic.twitter.com/wrmO9cHYC3 — Giacomo Cobianchi (@G_Cobianchi) March 31, 2025

