Ξεκαθαρίζει σήμερα για Ορτέγκα στον Ολυμπιακό

Με τον τραυματισμό του Φρανσίσκο Ορτέγκα επισκιάστηκε η εμφατική νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού την Κυριακή στο Καραϊσκάκη

Ολυμπιακός: Ξεκαθαρίζει σήμερα για Ορτέγκα

Μία δυσάρεστη είδηση προέκυψε για τον Ολυμπιακό, μετά το 4-2 επί του Παναθηναϊκού στο Καραϊσκάκη για την 1η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League.

Ο Φρανσίσκο Ορτέγκα αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού στο χθεσινό ντέρμπι των δύο ομάδων, καθώς αισθάνθηκε ένα τράβηγμα που δεν του επέτρεπε να συνεχίσει στο ματς.

Η κατάσταση του Αργεντινού μπακ θα ξεκαθαρίσει τη σημερινή ημέρα, κατά την οποία θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να φανεί το μέγεθος της ζημιάς που έχει υποστεί.

Όλα δείχνουν ότι θα χάσει σίγουρα τη ρεβάνς με την ΑΕΚ στο Κύπελλο Ελλάδας και τη θέση του λογικά θα πάρει ο Μπρούνο Ονιεμαέτσι, ο οποίος χθες έδειξε άλλη μία φορά πως είναι μία σημαντική λύση για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το αριστερό άκρο της «ερυθρόλευκης» άμυνας.

