Παναθηναϊκός: Έσωσε την παρτίδα στο τέλος η Ρέιντζερς κόντρα στην Μπριζ (vid)

Λίγες ημέρες πριν τις αναμετρήσεις με τον Παναθηναϊκό, η Ρέιντζερς αναδείχθηκε ισόπαλη (2-2) με την Μπριζ, σε φιλική αναμέτρηση που διεξήχθη στο Ibrox. Σχεδόν δύο εβδομάδες πριν από αυτό το παιχνίδι με τους “πράσινους”, οι Σκωτσέζοι υποδέχθηκαν στο ίδιο γήπεδο την Μπριζ στα πλαίσια φιλικής αναμέτρησης, η οποία έληξε ισόπαλη. Η Μπριζ μπήκε πολύ καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο και άνοιξε το σκορ με τον Βέτλεσεν στο 10′, ενώ 3 λεπτά αργότερα ο Ρέις σκόραρε με δυνατό βολέ από μακριά και διπλασίασε τα τέρματα των φιλοξενούμενων, οι οποίοι πήγαν στα αποδυτήρια με ισχυρό προβάδισμα (0-2).

