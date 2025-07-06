Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Formula 1: Ναν και Χουάντσο στο Grand Prix του Σίλβερστοουν

Οι δύο μπασκετμπολίστες του Παναθηναϊκού απόλαυσαν τη δράση στο GP του Σίλβερστοουν της Formula, με επισκέψεις στα paddocks McLaren και Aston Martin

Ναν και Χουάντσο

Ο Κέντρικ Ναν και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ταξίδεψαν στη Μεγάλη Βρετανία για να παρακολουθήσουν από κοντά το Grand Prix της Formula 1 στο Σίλβερστοουν.

Ο Αμερικανός γκαρντ, του Παναθηναϊκού συνοδευόμενος από τη σύντροφό του, επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της McLaren, ενώ ο Ισπανός φόργουορντ εκτός από αυτό της McLaren βρέθηκε στο paddock και της Aston Martin, στηρίζοντας τον συμπατριώτη του Φερνάντο Αλόνσο.

Η παρουσία των δύο αθλητών στο κορυφαίο event του μηχανοκίνητου αθλητισμού δεν πέρασε απαρατήρητη, δίνοντας μια διαφορετική… ταχύτητα στην offseason τους.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός μπάσκετ Κέντρικ Ναν Χουάντσο Ερναγκόμεθ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark