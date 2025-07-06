Formula 1: Ναν και Χουάντσο στο Grand Prix του Σίλβερστοουν

Ο Κέντρικ Ναν και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ταξίδεψαν στη Μεγάλη Βρετανία για να παρακολουθήσουν από κοντά το Grand Prix της Formula 1 στο Σίλβερστοουν.

Ο Αμερικανός γκαρντ, του Παναθηναϊκού συνοδευόμενος από τη σύντροφό του, επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της McLaren, ενώ ο Ισπανός φόργουορντ εκτός από αυτό της McLaren βρέθηκε στο paddock και της Aston Martin, στηρίζοντας τον συμπατριώτη του Φερνάντο Αλόνσο.

Η παρουσία των δύο αθλητών στο κορυφαίο event του μηχανοκίνητου αθλητισμού δεν πέρασε απαρατήρητη, δίνοντας μια διαφορετική… ταχύτητα στην offseason τους.

