«Στην ΑΕΛ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Φακούντο Πέρες»

Αργεντινός δημοσιογράφος αποκαλύπτει πως ο Φακούντο Πέρες, συμφώνησε με τους «βυσσινί» και θα συνεχίσει την καριέρα του στη νεοφώτιστη ΑΕΛ

Φακούντο Πέρες

Μία σημαντική προσθήκη είναι έτοιμη να πραγματοποιήσει η ΑΕΛ, σύμφωνα με Αργεντινό δημοσιογράφο ο Φακούντο Πέρες, που μέχρι πρότινος αγωνιζόταν με τη μορφή δανεισμού στον Παναιτωλικό, προβάρει τη φανέλα της ΑΕΛ.

Η Λάρισα επιστρέφει και πάλι στη μεγάλη κατηγορία και είναι αποφασισμένη να κάνει τα πάντα για να παραμείνει στη Stoiximan Super League. Σύμφωνα λοιπόν, με τον Ουριέλ Λουχτ, η ΑΕΛ ήρθε σε συμφωνία με τη Λαούν για τον δανεισμό του Πέρες για μία χρονιά.

Την περασμένη σεζόν, ο Πέρες αγωνίστηκε στην ομάδα του Αγρινίου, καταγράφοντας συνολικά 32 εμφανίσεις με τρία γκολ ενώ είχε και μία ασίστ.

