«Στην ΑΕΛ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Φακούντο Πέρες»

Μία σημαντική προσθήκη είναι έτοιμη να πραγματοποιήσει η ΑΕΛ, σύμφωνα με Αργεντινό δημοσιογράφο ο Φακούντο Πέρες, που μέχρι πρότινος αγωνιζόταν με τη μορφή δανεισμού στον Παναιτωλικό, προβάρει τη φανέλα της ΑΕΛ.

Η Λάρισα επιστρέφει και πάλι στη μεγάλη κατηγορία και είναι αποφασισμένη να κάνει τα πάντα για να παραμείνει στη Stoiximan Super League. Σύμφωνα λοιπόν, με τον Ουριέλ Λουχτ, η ΑΕΛ ήρθε σε συμφωνία με τη Λαούν για τον δανεισμό του Πέρες για μία χρονιά.

Την περασμένη σεζόν, ο Πέρες αγωνίστηκε στην ομάδα του Αγρινίου, καταγράφοντας συνολικά 32 εμφανίσεις με τρία γκολ ενώ είχε και μία ασίστ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.