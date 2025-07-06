Στα Χανιά περνά τις καλοκαιρινές του διακοπές ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μαζί με την οικογένειά του, προσελκύοντας το ενδιαφέρον τόσο των ντόπιων όσο και των επισκεπτών της πόλης.

Ο διεθνής σταρ του NBA, γνωστός για το χαμηλό του προφίλ και την προσιτή του συμπεριφορά, δεν δίστασε να ανταποδώσει χαιρετισμούς και να φωτογραφηθεί με περαστικούς που τον αναγνώριζαν, πρόθυμος πάντα να μοιραστεί ακόμα και ένα χαμόγελο με τους θαυμαστές του.

Το βράδυ της Κυριακής, ο Γιάννης και οι δικοί του απόλαυσαν δείπνο με θαλασσινά σε γνωστό εστιατόριο στο παλιό λιμάνι των Χανίων, με φόντο τον εμβληματικό αιγυπτιακό φάρο. Την παρέα συμπλήρωναν δύο φιλικά ζευγάρια, σε ένα σκηνικό χαλάρωσης και ανεπιτήδευτης διάθεσης.

«Ήταν εξαιρετικά ευγενικοί, φιλικοί και απλοί», είπαν πελάτες από τα γύρω τραπέζια. Την ίδια ώρα, δεκάδες νεαροί συγκεντρώθηκαν έξω από το κατάστημα για να δουν από κοντά τον κορυφαίο Έλληνα μπασκετμπολίστα, με τον χώρο χώρο έξω από το εστιατόριο να γεμίζει από ενθουσιώδεις θαυμαστές. Παρ’ όλα αυτά, όπως σημείωσαν αυτόπτες μάρτυρες, ο Αντετοκούνμπο παρέμεινε διακριτικός και δεν προκάλεσε την παραμικρή αναστάτωση.

Ο Γιάννης και η οικογένειά του έφτασαν στα Χανιά την Παρασκευή για ολιγοήμερες διακοπές, δείτε ΕΔΩ, επιλέγοντας για ακόμη μια φορά την Κρήτη για στιγμές ξεκούρασης και ηρεμίας.

Πηγή: Zarpanews

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.