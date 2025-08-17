Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Επισημοποιήθηκε η αναβολή της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ για την 1η αγωνιστική

Η Super League επισημοποίησε την αναβολή της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ, για την 1η αγωνιστική - Η ανακοίνωση της Διοργανώτριας Αρχής

Παναθηναϊκός: Επισημοποιήθηκε η αναβολή της αναμέτρησης του με τον ΟΦΗ

Επίσημη η αναβολή της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ, για την 1η αγωνιστική της φετινής Stoiximan Super League.

Όπως ανακοινώθηκε, το παιχνίδι που ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί την Κυριακή 24/8 στη Λεωφόρο αναβάλλεται, με το αίτημα που κατέθεσαν οι «πράσινοι» στη διοργανώτρια Αρχή να γίνεται δεκτό.

Πλέον, αναμένεται να οριστεί νέα ημερομηνία για τη διεξαγωγή του αγώνα, ενώ ο Παναθηναϊκός θα μπορεί να αφοσιωθεί πλήρως στις δύο αναμετρήσεις του με την Σάμσουνσπορ, για τα playoffs του Europa League.

Η ανακοίνωση:

«Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας Παναθηναϊκός- ΟΦΗ, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αναβάλλεται κατόπιν αιτήματος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και σε εφαρμογή της από 1.08.25 απόφασης του ΔΣ της Super League.

Ο αγώνας θα οριστεί εκ νέου από τη Διοργανώτρια Αρχή».

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός ΟΦΗ Σούπερλιγκα
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark