Παναθηναϊκός: Ζήτησε αναβολή με ΟΦΗ λόγω Σάμσουνσπορ

Ζήτησε αναβολή με τον ΟΦΗ λόγω Σάμσουνσπορ ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός ζήτησε αναβολή για την πρεμιέρα της Stoiximan Super League με αντίπαλο τον ΟΦΗ, λόγω των ευρωπαϊκών παιχνιδιών με τη Σάμσουνσπορ

Αναβολή για τον αγώνα της πρεμιέρας της Stoiximan Super League με αντίπαλο τον ΟΦΗ στη Λεωφόρο ζήτησε ο Παναθηναϊκός.

Οι «πράσινοι» ασκούν το δικαίωμα που έχουν για να μεταφέρουν το ματς της πρώτης αγωνιστικής, το οποίο έχει οριστεί για τις 24 Αυγούστου και πέφτει ανάμεσα στις δύο αναμετρήσεις με την Σάμσουνσπορ για τα playoffs του Europa League.

Ο Ρουί Βιτόρια και οι ποδοσφαιριστές του θα στρέψουν το βλέμμα τους αποκλειστικά στα δύο παιχνίδια με τους Τούρκους, με σκοπό να ξεπεράσουν το εμπόδιό τους και να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους στη League Phase της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Υπενθυμίζεται πως από φέτος οι ελληνικές ομάδες που αγωνίζονται στην Ευρώπη έχουν το περιθώριο να ζητήσουν μια αναβολή σε παιχνίδι τους από τα προκριματικά ως και το φινάλε της League Phase.

 
