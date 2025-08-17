Έφτασε Θεσσαλονίκη ο Φορμπς: «Έχω ακούσει ότι έχει τρομερούς φιλάθλους ο Άρης»

Λίγη ώρα αφότου ανακοινώθηκε και επίσημα η απόκτησή του από τον Άρη, ο Μπριν Φορμπς έφτασε στη Θεσσαλονίκη για να ενσωματωθεί άμεσα στην ομάδα και να μπει στην προετοιμασία του συλλόγου ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν.



Κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», ο 28χρονος Αμερικανός σούτινγκ γκαρντ και πρωταθλητής του ΝΒΑ με τους Μιλγουόκι Μπακς το 2021, δήλωσε ενθουσιασμένος με τη μεταγραφή του στους «κίτρινους», ενώ, έπλεξε το εγκώμιο και για τον κόσμο της ομάδας!

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος και πώς να μην είμαι όταν δέχτηκα την κλήση από μία τόσο ιστορική ομάδα. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος και ανυπομονώ να μπω στο γήπεδο και να ξεκινήσω να δουλεύω».«Έχω ακούσει ότι έχει τρομερούς φιλάθλους εδώ, το ήξερα καλά αυτό. Είχα μιλήσει περισσότερο με τον Θανάση Αντετοκούνμπο για όλο αυτό. Σίγουρα αυτό που ζήσαμε το 2021 ήταν πραγματικά πολύ καλό, όμως τώρα είμαι εδώ, είμαι στον Άρη και είμαι ενθουσιασμένος που θα ξεκινήσουμε αυτή την προσπάθεια».«Να νικήσω. Το ίδιο πράγμα. Θέλω να νικώ όσο περισσότερο μπορώ, αν είναι δυνατόν να κερδίσω και εδώ κάποιον τίτλο, να παίξω για την ομάδα, για τον κόσμο και για αυτήν την πόλη και όσο καλύτερα γίνεται».

