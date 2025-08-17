Ο Νταβίντε Καλάμπρια αποτελεί τη νέα μεταγραφή του Παναθηναϊκού, όμως η αδερφή του Σάρα έχει χαράξει εντελώς διαφορετική πορεία.

Από την ακαδημία της Μίλαν το 2006, σύντομα στράφηκε στο μόντελινγκ και το 2018, σε ηλικία 18 ετών, αναδείχθηκε «Μις Ιτάλια» ανάμεσα σε 210 υποψήφιες, έχοντας προηγουμένως κερδίσει τον τίτλο «Μις Αλπιτούρ Λομβαρδία».

