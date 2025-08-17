Σλάβια για Ζαφείρη: «Δεν μπορούμε να τον αφήσουμε να φύγει πριν από τον Ιανουάριο του 2026»

Νέο... επεισόδιο στο σίριαλ που πρωταγωνιστεί ο Χρήστος Ζαφείρης!



Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προσπάθειά του για να τα βρει με την Σλάβια Πράγας και να φέρει τον 22χρονο μέσο στη Θεσσαλονίκη, ωστόσο η υπόθεση της απόκτησής του κάθε άλλο παρά εύκολη είναι.



Ο πρόεδρος του τσέχικου συλλόγου, Γίντριχ Τρπισόφσκι, τοποθετήθηκε δημόσια για το θέμα, τονίζοντας ότι δεν έχει καμία πρόθεση να αφήσει τον Έλληνα διεθνή να αποχωρήσει πριν από τον ερχόμενο Ιανουάριο!

«Κατανοώ την οικογένειά του, που θέλει να δει τον γιο της στην πατρίδα με ένα συμβόλαιο που θα τους εξασφαλίσει όλους. Όμως έχει βρεθεί κάτω από τεράστια πίεση από εκείνους, την οποία πρέπει να διαχειριστεί μόνος του. Είναι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, στον οποίο ο σύλλογος έκανε όλα τα χατίρια. Ήθελε να φύγει, τον αφήσαμε. Άλλαξε γνώμη, ήθελε να μείνει και να παίξει στο Champions League, του δώσαμε νέο συμβόλαιο.



Εξετάσαμε τώρα τις δυνατότητες, αν έχουμε κάποια άλλη επαρκή λύση σε μια σεζόν που είναι αγωνιστικά εξαιρετικά σημαντική, και δεν βρήκαμε. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τον Ζάφι πριν από τον Ιανουάριο του 2026», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας:



«Δεν μπορούμε να λειτουργούμε σαν σούπερ μάρκετ. Το χτίσιμο της ομάδας έχει τους δικούς του κανόνες. Δεν μπορεί κάποιος να έρχεται όποτε θέλει και να αγοράζει ό,τι χρειάζεται. Ο ΠΑΟΚ ενημερώθηκε πως είμαστε διατεθειμένοι να αφήσουμε τον παίκτη τον Ιανουάριο και να υπογράψουμε το συμβόλαιο τώρα, εφόσον τον θέλουν τόσο πολύ. Αλλά δεν γίνεται να αποδυναμώσουμε την ομάδα λίγες μέρες πριν από το Champions League χωρίς επαρκή αντικαταστάτη. Μένει εδώ. Και έχουμε το δικαίωμα να περιμένουμε ότι στον επόμενο αγώνα ο Ζάφι θα είναι ξανά ένας από τους βασικούς πυλώνες της ομάδας. Η Σλάβια είναι πάντα πάνω απ’ όλα», κατέληξε ο πρόεδρος της τσέχικης ομάδας.

