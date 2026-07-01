ΕΒΕΠ: Τρεις προτάσεις για τη συγκράτηση των τιμών στα τρόφιμα

Την ανάγκη διαμόρφωσης ενός νέου πλαισίου αυτορρύθμισης της αγοράς, μετά την κατάργηση του θεσμοθετημένου πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους, επισημαίνει ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (ΕΒΕΠ), Βασίλης Κορκίδης και σε ανακοίνωση του επιμελητηρίου διατυπώνονται τρεις προτάσεις προς την πολιτεία και τις επιχειρήσεις του κλάδου.

Η πρώτη αφορά τη θέσπιση ειδικού φορολογικού πλαισίου που θα παρέχει κίνητρα στις επιχειρήσεις τροφίμων και στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ για επενδύσεις στην ελληνική παραγωγή, μέσω σχηματισμού αφορολόγητου αποθεματικού ως ποσοστού επί των εταιρικών κερδών.

Η δεύτερη αφορά την αντικατάσταση των τριών υφιστάμενων συντελεστών ΦΠΑ από δύο σταθερούς συντελεστές, με βάση τον πραγματικό μέσο σταθμισμένο συντελεστή πωλήσεων των σούπερ μάρκετ, ο οποίος, σύμφωνα με το Επιμελητήριο, διαμορφώνεται περίπου στο 11% επί της καθαρής αξίας των προϊόντων.

Η τρίτη πρόταση απευθύνεται στις αλυσίδες τροφίμων και αφορά τη συμμετοχή τους στις θερινές εκπτώσεις Ιουλίου-Αυγούστου, ως κίνηση κοινωνικής υπευθυνότητας προς τους καταναλωτές.

Σύμφωνα με το ΕΒΕΠ, το οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων αποτελεί βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας, καθώς η εγχώρια ζήτηση παραμένει ισχυρή ακόμη και σε περιόδους οικονομικής αβεβαιότητας.

Το επιμελητήριο αναφέρει ότι ο κύκλος εργασιών των αλυσίδων σούπερ μάρκετ διαμορφώθηκε το 2025 στα 16,24 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 7,1% σε σχέση με το 2024. Για το πρώτο εξάμηνο του 2026 εκτιμά ότι ο τζίρος κυμάνθηκε μεταξύ 8,7 και 8,9 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 7%-8% σε ετήσια βάση.

Παράλληλα, σημειώνει ότι το οργανωμένο λιανεμπόριο αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους μηχανισμούς είσπραξης έμμεσων φόρων, με τον πραγματικό σταθμισμένο συντελεστή ΦΠΑ του κλάδου να υπολογίζεται μεταξύ 11% και 12%.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΒΕΠ, οι εισπράξεις ΦΠΑ από τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ εκτιμώνται σε 1,80-1,90 δισ. ευρώ για το 2025, ενώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 υπολογίζεται ότι διαμορφώθηκαν περίπου στο 1,02 δισ. ευρώ. Όπως αναφέρεται, σχεδόν το 25% των συνολικών εσόδων ΦΠΑ από την ιδιωτική κατανάλωση προέρχεται από τις αγορές τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης.

Το ΕΒΕΠ προσθέτει ότι, παρά τις πληθωριστικές πιέσεις των τελευταίων ετών, οι καταναλωτές δεν περιόρισαν τις αγορές βασικών αγαθών, αλλά προσαρμόστηκαν επιλέγοντας σε μεγαλύτερο βαθμό προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και αξιοποιώντας τις προσφορές των καταστημάτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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