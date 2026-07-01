Αιχμές κατά του Πάπα Λέοντα IV εξαπέλυσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς σε συνέντευξή του.

«Αυτό που ελπίζω ότι η καθολική ηγεσία έχει μάθει από κάποια από τα πράγματα που εγώ, ο Μάρκο (Ρούμπιο) και ο πρόεδρος Τραμπ έχουμε πει για τη μετανάστευση είναι ότι δεν έχει να κάνει μόνο με την αξιοπρέπεια του μετανάστη» δήλωσε.

«Πρόκειται επίσης για την αξιοπρέπεια των γηγενών εργατών εργοστασίων» σχολίασε χαρακτηριστικά.

Ο Τζέι Ντι Βανς, επισήμανε ότι το Ιράν θα εμποδιστεί να επιβάλλει διόδια στη διεθνή πλωτή οδό. «Αυτό δεν θα τελειώσει με τους Ιρανούς να εισπράττουν διόδια στα πλοία που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ» ανέφερε χαρακτηριστικά σε συνέντευξη του.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε επίσης ότι ο Τραμπ είναι πρόθυμος να διατάξει βομβαρδισμούς μόνο όταν αυτή η ενέργεια συνάδει με την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου.

«Θέλουμε διαρκείς, επαληθεύσιμες, βασισμένες σε επιθεωρήσεις δεσμεύσεις που να διασφαλίζουν ότι το Ιράν θα αποσυναρμολογήσει πλήρως το πυρηνικό του πρόγραμμα» επέμεινε.

«Θα μπορούσε κανείς ακόμη να πει ότι αν ευθυγραμμίσουμε την ειρηνευτική συμφωνία Λιβάνου-Ισραήλ με τη συμφωνία που υπογράφηκε μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, και τα δύο έγγραφα ουσιαστικά τονίζουν το ίδιο σημείο: ότι η εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου πρέπει να γίνει σεβαστή» τόνισε.

Πηγή: skai.gr

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