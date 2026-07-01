Κιμ Καρντάσιαν: Τα πέταξε όλα και έμεινε με το πιο αποκαλυπτικό σουτιέν της SKIMS

Η Κιμ Καρντάσιαν γνωρίζει καλά το παιχνίδι της δημοσιότητας και πώς να προκαλέσει τους θαυμαστές της. Η 45χρονη τηλεπερσόνα και επιχειρηματίας ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες, παρουσιάζοντας τα νέα «micro» σχέδια της εταιρείας της, τα οποία ήδη έχουν γίνει αντικείμενο συζήτησης.

Σε μία από τις λήψεις, η Κιμ ποζάρει με λεοπάρ σουτιέν και ασορτί στρινγκ, αναδεικνύοντας τη διάσημη σιλουέτα της. Η σταρ φωτογραφήθηκε επίσης μπροστά σε καθρέφτη, τραβώντας selfie κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης, σε ένα σκηνικό που θύμιζε backstage στιγμιότυπο από καμπάνια μόδας.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Κιμ ενημέρωσε τους θαυμαστές της ότι η νέα συλλογή έχει ήδη κυκλοφορήσει στο site της SKIMS, γράφοντας πως πρόκειται για τη σειρά «SKIMS MICRO FITS EVERYBODY».

Η επιχειρηματίας έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να μετατρέψει τη SKIMS σε ένα από τα πιο δυνατά brands στον χώρο των shapewear και των εσωρούχων. Η εταιρεία ξεκίνησε το 2019 και πλέον αποτιμάται στα 5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η ίδια έχει δηλώσει στο παρελθόν πως η SKIMS είναι κάτι πολύ προσωπικό για εκείνη. Όπως είχε αποκαλύψει, παλαιότερα έβαφε μόνη της τα εσώρουχά της με φακελάκια τσαγιού και καφέ στην μπανιέρα, προσπαθώντας να πετύχει την ιδανική απόχρωση.

Το brand της έχει πλέον εξελιχθεί σε αυτοκρατορία, ενώ η Κιμ δεν διστάζει να επιστρατεύει μεγάλα ονόματα για τις καμπάνιες της. Πρόσφατα, ο Will Ferrell φωτογραφήθηκε για την ανδρική σειρά της SKIMS, φορώντας λευκό φανελάκι και γαλάζιο εσώρουχο, στο πλαίσιο της προώθησης της νέας του σειράς στο Netflix, «The Hawk».

Παράλληλα με τις επαγγελματικές της επιτυχίες, η Κιμ βιώνει και σημαντικές στιγμές στην προσωπική της ζωή, καθώς η μεγαλύτερη κόρη της, North West, έγινε πρόσφατα 13 ετών. Η North ακολουθεί ήδη τα δικά της βήματα στον χώρο της μόδας και της μουσικής, έχοντας εμφανιστεί πρόσφατα στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού με ιδιαίτερο, τολμηρό στιλ.

Πηγή: skai.gr

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