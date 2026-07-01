Της Δέσποινας Βλεπάκη

Στο στόχαστρο του ΠΑΣΟΚ μπαίνουν οι χαμένες ευκαιρίες του Ταμείου Ανάκαμψης ή αλλιώς τα 130 μέτρα που άλλαξαν «γλώσσα» όπως το περιέγραψε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Παύλος Γερουλάνος, που σε λίγη ώρα θα αναδείξει αναλυτικά το θέμα σε συνέντευξη τύπου στη Χαριλάου Τρικούπη με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά και τον γραμματέα του Τομέα Οικονομικών Γιώργος Παλαιοδήμο.

Στη Χαριλάου Τρικούπη προετοιμάζονται πυρετωδώς για την παρουσία του κόμματος και του προέδρου την Παρασκευή στην Ολομέλεια της Βουλής και στην επίκαιρη ερώτηση που έχουν καταθέσει για το τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης.

Πονοκέφαλος οι δημοσκοπήσεις

Την ίδια ώρα οι δημοσκοπήσεις που δείχνουν το ΠΑΣΟΚ να χάνει τη δεύτερη θέση αποτελούν έναν σταθερό πονοκέφαλο, με τις ψυχραιμότερες φωνές να συνιστούν ψυχραιμία και στάση αναμονής μέχρι τον Σεπτέμβριο, τότε που υπάρχει η εκτίμηση ότι η εικόνα θα είναι πιο καθαρή. Ο επίσημος στόχος του κόμματος παραμένει η πρωτιά στις εκλογές παρά το γεγονός ότι κορυφαία στελέχη, με πρώτο τον τομεάρχη δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ Χρήστο Κακλαμάνη, δηλώνουν ότι είναι ένας στόχος που έχει δυσκολέψει.

Τη δυσκολία του εγχειρήματος παραδέχτηκε δημοσίως και η Νάντια Γιαννακοπούλου. Πάντως αρκετοί τονίζουν ότι η έλευση του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο δείχνει να αυξάνει τη συσπείρωση και τα ποσοστά της ΝΔ

Στη δημοσκοπική εικόνα αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από την Κάρπαθο.

«Στήνουν το σκηνικό 2023 που οι δημοσκοπήσεις έδειχναν διαφορές μεταξύ ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ που δεν υπήρχαν. Και ξαφνικά το 32%-29% έγινε 41%-18%. Τα θυμόμαστε. Και για το ΠΑΣΟΚ έλεγαν "μην το ψηφίζετε, χαμένη ψήφος είναι και τη δεύτερη Κυριακή διαλύεται". Δεν διαλυθήκαμε. Έχουμε μέταλλο, ιστορία και κοινωνική ρίζα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας», σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης θέτοντας τον πολιτικό στόχο για νίκη στις εκλογές ώστε να γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή.

Ο Παύλος Γερουλάνος - που είχε προειδοποιήσει για τη βελόνα - πάντως τηρεί στάση αναμονής μέχρι τον Σεπτέμβριο, ζητώντας την κινητοποίηση του κόμματος για να σηκωθούν από τον καναπέ οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ που δεν πάνε στην κάλπη και δίνει ραντεβού στα όργανα.

Ο σκόπελος του καταστατικού για την Τζάκρη

Την ίδια ώρα η διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ συνεχίζει να απασχολεί, με τα σενάρια για την κάθοδο της Θεοδώρας Τζάκρη με την πράσινη σημαία να φουντώνουν, στενούς συνεργάτες του προέδρου να τονίζουν ότι φόρμουλα θα βρεθεί - παρά τον σκόπελο του καταστατικού - και κορυφαία στελέχη να ξεκαθαρίζουν ότι το καταστατικό ισχύει για όλους.

Αντίστοιχη τοποθέτηση έκανε και ο Παύλος Γερουλάνος σε χθεσινή του παρέμβαση: «Το καταστατικό ισχύει για όλους. Περιμένω να δω την ερμηνεία των οργάνων», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ στο Action 24.

Και ενώ η Χαριλάου Τρικούπη επιθυμεί τα φώτα να στραφούν στα πρόσωπα που θα προσχωρήσουν στην πράσινη παράταξη, όλο και φουντώνουν οι ψίθυροι για τη Ρόζα Βρεττού και πιθανή μετακίνησή της στην ΕΛΑΣ.

Πηγή: skai.gr

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