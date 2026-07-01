Η Σάρον Στόουν επέστρεψε στην πασαρέλα μετά από περισσότερες από τρεις δεκαετίες και, όπως ήταν αναμενόμενο, όλα τα βλέμματα στράφηκαν πάνω της.

Η 68χρονη σταρ του «Βασικού Ενστίκτου» περπάτησε στο catwalk του οίκου Vetements, στο πλαίσιο της ανδρικής συλλογής Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027 στο Παρίσι, κάνοντας μια εμφάνιση που δεν πέρασε απαρατήρητη.

Για την επιστροφή της στην πασαρέλα, η Στόουν επέλεξε ένα oversized λευκό blazer, μαύρο πουκάμισο και λευκή γραβάτα, φορεμένη ανάποδα, δίνοντας ένα πιο ανατρεπτικό twist στο look της. Ωστόσο, το κομμάτι που έκλεψε την παράσταση ήταν οι μαύρες λουστρίνι μπότες της, που έφταναν ψηλά στον μηρό, με την ηθοποιό να δείχνει σαν να μην φορούσε τίποτα άλλο από κάτω.

Η τελευταία φορά που η Σάρον Στόουν είχε περπατήσει σε πασαρέλα ήταν το 1993, όταν είχε κλείσει το σόου του Valentino. Τότε είχε εμφανιστεί με λευκό δαντελένιο μίνι φόρεμα, εντυπωσιακό καπέλο και μακρύ πέπλο που ακολουθούσε την κίνησή της στην πασαρέλα.

Στην ίδια πασαρέλα έκαναν το ντεμπούτο τους και οι γιοι της Britney Spears, Sean Preston και Jayden Federline, ενώ στην πρώτη σειρά βρέθηκε και η North West, κόρη της Κιμ Καρντάσιαν και του Κάνιε Γουέστ, με το ιδιαίτερο στιλ της να σχολιάζεται ξανά.

Η Σάρον Στόουν έχει μιλήσει πολλές φορές ανοιχτά για τη σχέση της με την ηλικία και την εικόνα. Τον περασμένο Φεβρουάριο, είχε δημοσιεύσει βίντεο στο Instagram, θέτοντας το ερώτημα γιατί οι άνθρωποι πρέπει να φοβούνται όταν κοιτάζονται στον καθρέφτη. Η ίδια είχε τονίσει πως το 2026 δεν θα έπρεπε ακόμα να υπάρχει φόβος γύρω από τη γήρανση και την αποδοχή του εαυτού μας.

Πηγή: skai.gr

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