Στα πράσινα ο Γιώργος Κυριακόπουλος! Ο Παναθηναϊκός έδωσε τα χέρια τόσο με τη Μόντσα όσο και με τον 28χρονο αριστερό μπακ, που ολοκλήρωσε τη φετινή σεζόν στη Serie A με 3 γκολ και 5 ασίστ. Την είδηση για το deal μετέδωσε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Διονύσης Δεσύλλας, καθώς μετέφερα τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ του «τριφυλλιού». Μπορείτε να το ακούσετε στο επίσημο κανάλι του σταθμού στο YouTube.

Ο Παναθηναϊκός, λοιπόν, ολοκληρώνει μια σημαντική μεταγραφή για την ενίσχυση της αριστερής του πτέρυγας. Η ιταλική ομάδα φέρεται να αποδέχθηκε πρόταση ύψους περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ, με τον Κυριακόπουλο να αναμένεται να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τους «πράσινους». Επιστρέφει στην Ελλάδα σε εξαιρετική ηλικία και με σημαντικές εμπειρίες από το εξωτερικό, ενώ η προσθήκη του ενισχύει σημαντικά το ελληνικό στοιχείο στο ρόστερ και δημιουργεί ένα ισχυρό δίδυμο στην αριστερή πλευρά μαζί με τον αξιόπιστο Φίλιπ Μλαντένοβιτς.

Η μεταγραφή αυτή έρχεται να καλύψει ένα κενό, που είχε δημιουργηθεί την περασμένη σεζόν, με τον Μλαντένοβιτς να παίζει αδιάκοπα λόγω της ανεπαρκούς παρουσίας του Μαξ, ο οποίος δεν υπολογίζεται για τη νέα χρονιά. Αξιοσημείωτο είναι ότι πριν από λίγο καιρό ο Κυριακόπουλος φερόταν να είναι κοντά στην ΑΕΚ, τελικά, όμως, ο Παναθηναϊκός ήταν αυτός, που κινήθηκε πιο αποφασιστικά και τον έντυσε στα πράσινα.

Το βιογραφικό του Γιώργου Κυριακόπουλου

Ο Γιώργος Κυριακόπουλος είναι Έλληνας διεθνής ποδοσφαιριστής, γεννημένος στις 5 Φεβρουαρίου 1996 στην Πάτρα. Αγωνίζεται κυρίως ως αριστερός μπακ, ενώ μπορεί να καλύψει και τη θέση του φουλ μπακ, χάρη στην ταχύτητα, την τεχνική του κατάρτιση και την ικανότητά του να συμμετέχει ενεργά στο επιθετικό παιχνίδι.

Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία από τη Θύελλα Πατρών, όμως πολύ γρήγορα εντάχθηκε στις ακαδημίες του Αστέρα Τρίπολης, όπου υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο το 2013. Με την ομάδα της Τρίπολης αγωνίστηκε για αρκετά χρόνια, ενώ στο ενδιάμεσο δόθηκε δανεικός σε Εργοτέλη και Λαμία, αποκτώντας πολύτιμες εμπειρίες στη Super League.

Το μεγάλο βήμα στην καριέρα του ήρθε το 2019, όταν μετακόμισε στην Ιταλία για λογαριασμό της Σασουόλο. Εκεί καθιερώθηκε στη Serie A, καταγράφοντας πάνω από 90 συμμετοχές και αφήνοντας εξαιρετικές εντυπώσεις με την αγωνιστική του συνέπεια και την ικανότητά του να δημιουργεί φάσεις από τα άκρα. Το 2023 αγωνίστηκε για ένα εξάμηνο στην Μπολόνια ως δανεικός, ενώ στη συνέχεια μετακινήθηκε στη Μόντσα, με την οποία ολοκλήρωσε τη σεζόν 2024-25 έχοντας 3 γκολ και 5 ασίστ.

Σε επίπεδο εθνικών ομάδων, έχει περάσει από όλες τις μικρές ηλικιακές βαθμίδες της Εθνικής Ελλάδας και έκανε το ντεμπούτο του με την Ανδρών το 2020, σε φιλικό αγώνα απέναντι στην Αυστρία.

