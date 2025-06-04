Ο Παναθηναϊκός, μέσω επίσημης τοποθέτησής του, προχώρησε σε διευκρινίσεις σχετικά με τις πρόσφατες νομικές εξελίξεις που αφορούν τη μήνυση της Δέσποινας Γιαννακοπούλου, αλλά και την αντίστοιχη ενέργεια του αντιπροέδρου της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Γιώργου Σκινδήλια, κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

Η «πράσινη» ΚΑΕ ξεκαθαρίζει ότι η μήνυση της Δέσποινας Γιαννακοπούλου στρεφόταν κατά των νομίμων εκπροσώπων της ΚΑΕ Ολυμπιακός για το βίντεο με χυδαία και απειλητικά συνθήματα, που δημοσιεύτηκε στον επίσημο ιστότοπο της ομάδας του Πειραιά. Η σύλληψη του κ. Σκινδήλια, όπως επισημαίνεται, έγινε επειδή ήταν ο μόνος εκπρόσωπος της ΚΑΕ, που εντοπίστηκε από τις αρχές, και όχι επειδή η μήνυση στρεφόταν προσωπικά εναντίον του.

Παράλληλα, ο Παναθηναϊκός εκφράζει την άποψη ότι η μήνυση του κ. Σκινδήλια κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για ηθική αυτουργία, καθώς και κατά της Δέσποινας Γιαννακοπούλου για ψευδή καταμήνυση, είχε ως στόχο να εμποδίσει την παρουσία του ιδιοκτήτη της «πράσινης» ΚΑΕ στη συνάντηση με τον υφυπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση. Μια συνάντηση που έχει προγραμματιστεί για σήμερα και αποσκοπεί στην εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ των δύο «αιωνίων»…

Αναλυτικά η θέση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

1. Η Δέσποινα Γιαννακοπούλου κατέθεσε μήνυση κατά των νόμιμων εκπροσώπων της ΚΑΕ Ολυμπιακός για το εμετικό βίντεο που ανέβηκε στον επίσημο ιστότοπό τους με το χυδαίο σύνθημα που προκαλεί βία εναντίον της. Η μήνυση δεν ήταν προσωπικά εναντίον του κ. Σκινδήλια, αλλά η αστυνομία τον συνέλαβε ως έναν εκπρόσωπο της ΚΑΕ Ολυμπιακός, καθώς οι υπόλοιποι δεν εμφανίζονταν. Τέλος, ουδείς γνώριζε πως ο κ. Σκινδήλιας είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, καθώς την Κυριακή έδωσε το παρών στο ΣΕΦ για τον δεύτερο τελικό και μάλιστα ήταν ιδιαίτερα δραστήριος. Να του ευχηθούμε περαστικά.

2. Ο κ. Σκινδήλιας εκτός του ότι κατέθεσε μήνυση για ψευδή καταμήνυση, προκειμένου να στείλει στο αυτόφωρο ένα παιδί του οποίου η προσωπικότητα εθίγη από τα χυδαία και απειλητικά συνθήματα που ακούγονταν στο εμετικό βίντεο της ΚΑΕ Ολυμπιακός, κατέθεσε μήνυση και στον κ. Δημήτρη Γιαννακόπουλο για ηθική αυτουργία. Προφανώς, προχώρησε σε αυτήν την κίνηση, έχοντας λάβει τις απαραίτητες νομικές συμβουλές, με σκοπό να αποτρέψει την παρουσία του κ. Γιαννακόπουλου στη σημερινή συνάντηση με τον Υπουργό.

