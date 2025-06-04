Σε απολογία από τον αθλητικό δικαστή οι Γιαννακόπουλος, Αταμάν, Σερέλης, Κοντός, Παπαπέτρου, Λεσόρ και Σλούκας

Όσα κατέγραψαν οι διαιτητές στο φύλλο αγώνα της αναμέτρησης της περασμένης Κυριακής, όταν ο Ολυμπιακός έκανε το 1-1 στους τελικούς κόντρα στον Παναθηναϊκό για τη Stoiximan GBL, έφεραν τους «πράσινους» αντιμέτωπους με κλήση σε απολογία.

Πιο συγκεκριμένα, οι καταγγελίες από πλευράς ΚΑΕ Ολυμπιακού, είχαν συνέπεια την κλήση των Αταμάν, Σερέλη και Κοντού για την ακρίβεια λόγω των δηλώσεών τους στην κρατική τηλεόραση.

Σε ό,τι αφορά στον Κώστα Σλούκα, αυτός κλήθηκε για την αναφορά του «Ντροπή, τα ίδια κάνατε και πέρσι, θα σας δω στο ΟΑΚΑ την Τετάρτη», που φέρεται να είπε προς τους διαιτητές όταν χρεώθηκε με τεχνική ποινή.

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου καλείται σε απολογία για συνομιλία που είχε με οπαδό, έχοντας χρεωθεί κι εκείνος με τεχνική ποινή, ενώ, ο Ματίας Λεσόρ επειδή αρνήθηκε ν' αποχωρήσει όταν αποβλήθηκε.

