Παναθηναϊκός Η ώρα άφιξης του Ταμπόρδα

Έρχεται το βράδυ για τον Παναθηναϊκό ο Βισέντε Ταμπόρδα.



Στην Αθήνα αναμένεται να φτάσει περίπου στις 23:15 ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός, ώστε να ολοκληρωθεί η απόκτησή του από το «τριφύλλι». Δηλαδή να περάσει από εξετάσεις (λογικά τη Δευτέρα) και εφόσον δεν σημειωθεί κάποιο απρόοπτο να υπογράψει το συμβόλαιό του.

Οι «πράσινοι» τα έχουν βρει με την Μπόκα Τζούνιορς για το 80% των δικαιωμάτων του 24χρονου άσου έναντι ενός ποσού κοντά στα 5 εκατ. δολάρια. Ο Ταμπόρδα αποτελεί ουσιαστικά τον αντι-Ουναΐ, ο οποίος αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό με τη μορφή δανεισμού από τη Μαρσέιγ την περασμένη σεζόν.

