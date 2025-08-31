Ευρωμπάσκετ: Σεφτέ με… τριπλό και ιστορικό Ντόντσιτς για τη Σλοβενία

Την πρώτη της νίκη στο Eurobasket πήρε η Σλοβενία και μπήκε σε τροχιά πρόκρισης. Η ομάδα του Αλεξάντερ Σέκουλιτς επικράτησε με σκορ 86-69 του Βελγίου, πήρε το παρθενικό ροζ φύλλο αγώνα (1-2) και έριξε στο 0-3 την αντίπαλό της.

Κορυφαίος της αναμέτρησης ασφαλώς και ήταν ο Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος είναι… μια ομάδα μόνος του. Ο 26χρονος μέτρησε 26 πόντους με 10 ριμπάουντ και 11 ασίστ, όντας ο τέταρτος στην ιστορία των Eurobasket που πετυχαίνει triple double. Παράλληλα, οι Σλοβένοι είχαν μόλις έναν διψήφιο ακόμη, τον Πρέπελιτς με 12 πόντους.

Από πλευράς των ηττημένων, ο Βαν Βλιτ είχε 15 πόντους, ενώ ο Λεκόμ πρόσθεσε 13 με 5 ριμπάουντ και άλλες 5 ασίστ.

H Σλοβενία είχε τον απόλυτο έλεγχο από το ξεκίνημα του αγώνα, κλείνοντας το δεκάλεπτο στο +6 (16-10). Είχε το… ίδιο επιμέρους και στο δεύτερο για να φτάσει στο +12 στο ημίχρονο (43-31) και επί της ουσίας είχε πάρει προβάδισμα ασφαλείας. Το διατήρησε με σχετική ευκολία, ακόμη και όταν το Βέλγιο πήγε να κάνει την αντεπίθεσή του στην τρίτη περίοδο και τελικά πήρε το ροζ φύλλο αγώνα αλλά και μια διαφορά (+17) που μπορεί να παίξει ρόλο στο φινάλε της φάσης των ομίλων (86-69).

