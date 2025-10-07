Παναθηναϊκός: Έκανε την έκπληξη με τρομερό στατιστικό ο Τουμπά

Μετά την ήττα σοκ στο Europa League από την Ιγκλς, ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις νίκες στο πρωτάθλημα με 1-0 ενάντια στον Ατρόμητο. Οι “πράσινοι” έχουν πλέον μπροστά τους την διακοπή για τις Εθνικές ομάδες, ώστε να δουλέψουν παραπάνω. Σημείο αναφοράς στον χτεσινό αγώνα είναι η πολύ καλή εμφάνιση του Τουμπά. Ο 27χρονος αμυντικός έχει καταφέρει πάρα πολλά με την “πράσινη” φανέλα από όταν ήρθα στην ομάδα. Αν μη τι άλλο λίγοι θα περίμεναν να καταλήξει πρώτη επιλογή μαζί με τον Πάλμερ Μπράουν.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.