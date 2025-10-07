Ολυμπιακός: Πρόβλημα με Φουρνιέ, χάνει Ντουμπάι BC

Πρόβλημα στον Ολυμπιακό! Ο Εβάν Φουρνιέ έχει ενοχλήσεις στην ποδοκνημική και θα απουσιάσει σίγουρα από τον αγώνα της Παρασκευής με την Ντουμπάι BC για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο ΣΕΦ (21:15).

Παράλληλα, ο Γάλλος σούτινγκ γκαρντ/φόργουορντ είναι εξαιρετικά αμφίβολος και για το ντέρμπι πρωταθλήματος με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή (19:00), επίσης στο Φάληρο, για τη δεύτερη αγωνιστική της Stoiximan GBL.



Σημειώνεται πως ο 33χρονος άσος αντιμετώπισε αντίστοιχο πρόβλημα στον αστράγαλο στα τέλη της περασμένης σεζόν και μάλιστα αυτός ήταν ο λόγος που απουσίασε από το Ευρωμπάσκετ.



Ο Φουρνιέ έχει φέτος 12 πόντους, 3,5 ασίστ, 2 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, 3 λάθη και 8,5 στην αξιολόγηση σε 25:50 κατά μέσο όρο στις δύο πρώτες αγωνιστικές της Ευρωλίγκας.



Υπενθυμίζεται πως τραυματίες είναι επίσης οι Κίναν Έβανς και Μουστάφα Φαλ, με την επιστροφή του Γάλλου να αργεί πολύ ακόμη.

