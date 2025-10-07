Ηλιούπολη: Ναυάγησε το deal εξαγοράς - Παραιτήθηκε ο πρόεδρος

Σε οριστικό ναυάγιο κατέληξε η εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της ΠΑΕ Ηλιούπολη. Παρότι, η συμφωνία με την εταιρεία Aitherium Green Solutions φαινόταν πως ήταν θέμα χρόνου, τελικά δεν θα προχωρήσει.

Μάλιστα, την απόφαση αυτή ακολούθησαν και ορισμένες αποχωρήσεις από τα διοικητικά του συλλόγου, στα οποία αναμένονται εξελίξεις.

«Μετά τη μη επίτευξη συμφωνίας για την αγορά του πλειοψηφικού πακέτου της ΠΑΕ Ηλιούπολη, από την εταιρία Aitherium Green Solutions, λόγω υπαναχώρησης των μετόχων της ΠΑΕ, ανακοινώνω την αποχώρησή μου από τη θέση του εκτελεστικού διευθυντή της ομάδας κι εύχομαι καλή συνέχεια με επιτυχίες», ανέφερε η ανακοίνωση για την αποχώρηση του εκτελεστικού διευθυντή.



«Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ηλιούπολη, Αντώνης Τσιλήρας, δηλώνει την παραίτηση του από τη θέση του προέδρου και μέλους του ΔΣ, για προσωπικούς λόγους», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση για τον μέχρι πρότινος πρόεδρο.

