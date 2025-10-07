Λογαριασμός
«Στην Ελλάδα με τους καλύτερους»: Καραγκούνης, Τζόκοβιτς και Σαμπαλένκα σε μία all star συνάντηση

Ο Γιώργος Καραγκούνης φωτογραφήθηκε τον Νόβακ Τζόκοβιτς και την Αρίνα Σαμπαλένκα

Καραγκούνης, Τζόκοβιτς και Σαμπαλένκα σε μία all star συνάντηση

Με μια φωτογραφία που έγινε viral ξαναχτύπησε στα social media ο Γιώργος Καραγκούνης! Ο πρώην αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας ανάρτησε στο Instagram νέα εικόνα, όπου ποζάρει μαζί με δύο κορυφαίες προσωπικότητες του παγκόσμιου τένις — τον Νόβακ Τζόκοβιτς και την Αρίνα Σαμπαλένκα.

Ο «Τυπάρας» συνάντησε τον Σέρβο GOAT του τένις και τη Νο1 στον κόσμο Λευκορωσίδα αθλήτρια στην Αθήνα, ανεβάζοντας τη φωτογραφία με τη λεζάντα: «Στην Ελλάδα με τους καλύτερους».

Η συνάντηση έγινε σε χαλαρό κλίμα, καθώς οι δύο σταρ του τένις βρίσκονται στη χώρα μας το τελευταίο διάστημα. Η Αρίνα Σαμπαλένκα, που απολαμβάνει τις διακοπές της στην Ελλάδα, βρίσκεται πλέον στην Αθήνα, όπου προπονείται ενόψει των επόμενων αγωνιστικών της υποχρεώσεων.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Καραγκούνης είχε βρεθεί ξανά με τη Σαμπαλένκα και τον σύζυγό της, Γιώργο Φραγκούλη, στα τέλη Σεπτεμβρίου, δείχνοντας ότι διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με το ζευγάρι.

Πηγή: sport-fm.gr

