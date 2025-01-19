Ένα βήμα πιο κοντά στην επιστροφή του στη Σάντος ο Νεϊμάρ.

Όπως αποκάλυψε ο Σέζαρ Λουίς Μέρλο και επιβεβαίωσε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο βραζιλιάνικος σύλλογος έστειλε επίσημη πρόταση στην Αλ Χιλάλ, ζητώντας δανεικό για ένα εξάμηνο τον 32χρονο Βραζιλιάνο, ο οποίος μεγαλούργησε με τη φανέλα της από το ξεκίνημα της ποδοσφαιρικής του καριέρας μέχρι και το καλοκαίρι του 2013, όταν μετακόμισε στην Ευρώπη και στην Ισπανία για χάρη της Μπαρτσελόνα!

Μάλιστα, όπως αναφέρουν βραζιλιάνικα Μέσα, η πρόταση της Σάντος αναμένεται να γίνει αποδεκτή από την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, δεδομένης και της πολύ μεγάλης επιθυμίας του Νεϊμάρ να επιστρέψει στην ομάδα που τον ανέδειξε, κάνοντας μάλιστα λόγο για ανακοινώσεις μέσα στις επόμενες μέρες.

