Παναθηναϊκός: Δεν χάνει ποτέ στην πρεμιέρα

Ο Παναθηναϊκός ρίχνεται στη μάχη των playoff της Super League το βράδυ της Κυριακής και έχει να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο ”Γεώργιος Καραϊσκάκης”. Οι ”πράσινοι” θέλουν τη νίκη για το γόητρο, αλλά και για να βάλουν βάσεις ενόψει της διεκδίκησης της δεύτερης θέσης και της εξόδου στα προκριματικά του Champions League.

