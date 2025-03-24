Ο Χρήστος Ζαφείρης ήταν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές στη σπουδαία νίκη της Εθνικής ομάδας επί της Σκωτίας στη Γλασκόβη (0-3).

Ο μέσος της Σλάβια Πράγας «κατάπιε» αμέτρητα χιλιόμετρα, πρόσφερε ανασταλτικά αλλά και δημιουργικά, με αποτέλεσμα να συγκεντρώσει τα εύσημα των συμπαικτών του.

Το πιο εμπνευσμένο σχόλιο για τον 22χρονο άσο έκανε κάτω από την ανάρτησή του ο συμπαίκτης του, Χρήστος Τζόλης. Όχι με λόγια, αλλά με μια φωτογραφία ενός… μπουλντόγκ, καθώς με τέτοια «λύσσα» έπαιζε χθες ο Ζαφείρης στο «Χάμπντεν Παρκ».

