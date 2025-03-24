Ο Τρινκάο έστειλε την Πορτογαλία στο Final-Four του Nations League. Έπειτα από ένα ματς-θρίλερ, το οποίο κρίθηκε στην παράταση, οι Ίβηρες επικράτησαν 5-2 της Δανίας στη Λισαβόνα και προκρίθηκαν στην τελική τετράδα της διοργάνωσης. Παράλληλα, έστειλαν τους ηττημένους στον όμιλο της Ελλάδας στα προκριματικά του Μουντιάλ, όπου υπήρχαν ήδη Σκωτία και Λευκορωσία.

Η ομάδα του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ έψαχνε την ανατροπή μετά την ήττα της Πέμπτης με 1-0 στην Κοπεγχάγη και της έκατσε πολύ νωρίς η ευκαιρία να ανοίξει το σκορ. Ωστόσο, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έστειλε πέναλτι πάνω στον Σμάιχελ που μπλόκαρε την μπάλα. Το 1-0 έγινε εν τέλει στο 38’ με αυτογκόλ του Άντερσεν.

Το παιχνίδι ήταν τρομερό στο β’ μέρος, με τη Δανία να ισοφαρίζει στο 56’ με κεφαλιά του Κρίστενσεν έπειτα από κόρνερ. Η Πορτογαλία πήρε ξανά κεφάλι στο σκορ, με τον Κριστιάνο να σκοράρει από κοντά έπειτα από δοκάρι του Φερνάντες. Οι φιλοξενούμενοι απέκτησαν σκορ πρόκρισης εκ νέου, με τον Έρικσεν να σπρώχνει την μπάλα σε κενή εστία στο 76’ μετά από γύρισμα του Ντόργκου, που αξιοποίησε λάθος του Ντίας.

Στη συνέχεια ανέλαβε δράση ο Τρινκάο, αφού ο Κριστιάνο αντικαταστάθηκε στις στο 90'+2' (έχοντας ζητήσει αλλαγή). Αρχικά έδωσε το φιλί της ζωής στο 86’ στην Πορτογαλία με σκαστό σουτ και μπήκε με φόρα στην παράταση, δίνοντας στο 91’ σκορ πρόκρισης στην εθνική του με ωραίο πλασέ. Ο Γκονσάλο Ράμος σφύριξε στο 115’ τη λήξη σκοράροντας σε ουσιαστικά ανυπεράσπιστη εστία.

