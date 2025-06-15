Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται μεταγραφικά σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Με τη μέθοδο της πυραμίδας δουλεύουν οι “πράσινοι”. Για να φτάσουν στην κορυφή, άρχισαν να βάζουν κομμάτια πρωταρχικά στη βάση τους. Στον άσσο τσεκάρουν την περίπτωση του Σουρδή στο τριφύλλι. Έκλεισαν την αριστερή πτέρυγα στην άμυνα με Κυριακόπουλο, Μλαντένοβιτς. Δεξιά υπάρχει ο Κώτσιρας ο Βαγιαννίδης και βλέπουμε! Η τετράδα των στόπερ κλείδωσε, με Πάλμερ, Τουμπά, Γεντβάϊ, Ίγκανσον.

