Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Έδωσε... ρέστα ο Σιώπης: Παντρεύτηκε και έκλεψε την παράσταση στη δεξίωση του γάμου

Τα σκαλιά της εκκλησίας με την αγαπημένη του Ειρήνη, ανέβηκε ο άσος του Παναθηναϊκού, Μανώλης Σιώπης

Μανώλης Σιώπης

Παντρεύτηκε ο Μανώλης Σιώπης!

Ο διεθνής αμυντικός χαφ του Παναθηναϊκού ανέβηκε το βράδυ του Σαββάτου (14/6) τα σκαλιά της εκκλησίας με την αγαπημένη του Ειρήνη, στον ιερό μητροπολιτικό ναό του Αγίου Νικολάου στην Αλεξανδρούπολη, ιδιαίτερη πατρίδα του ποδοσφαιριστή.

Koυμπάρος ήταν ο πολύ καλός του φίλος και πρώην συμπαίκτης του, Σπύρος Ρισβάνης. Φυσικά ο Μανώλης Σιώπης, ήταν και στη δεξίωση του γάμου η «ψυχή» της παρέας, αφού ξεχώρισε για τις χορευτικές του ικανότητες.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μανώλης Σιώπης γάμος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark