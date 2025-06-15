Παντρεύτηκε ο Μανώλης Σιώπης!
Ο διεθνής αμυντικός χαφ του Παναθηναϊκού ανέβηκε το βράδυ του Σαββάτου (14/6) τα σκαλιά της εκκλησίας με την αγαπημένη του Ειρήνη, στον ιερό μητροπολιτικό ναό του Αγίου Νικολάου στην Αλεξανδρούπολη, ιδιαίτερη πατρίδα του ποδοσφαιριστή.
Koυμπάρος ήταν ο πολύ καλός του φίλος και πρώην συμπαίκτης του, Σπύρος Ρισβάνης. Φυσικά ο Μανώλης Σιώπης, ήταν και στη δεξίωση του γάμου η «ψυχή» της παρέας, αφού ξεχώρισε για τις χορευτικές του ικανότητες.
Πηγή: sport-fm.gr
