Παντρεύτηκε ο Μανώλης Σιώπης!

Ο διεθνής αμυντικός χαφ του Παναθηναϊκού ανέβηκε το βράδυ του Σαββάτου (14/6) τα σκαλιά της εκκλησίας με την αγαπημένη του Ειρήνη, στον ιερό μητροπολιτικό ναό του Αγίου Νικολάου στην Αλεξανδρούπολη, ιδιαίτερη πατρίδα του ποδοσφαιριστή.

Koυμπάρος ήταν ο πολύ καλός του φίλος και πρώην συμπαίκτης του, Σπύρος Ρισβάνης. Φυσικά ο Μανώλης Σιώπης, ήταν και στη δεξίωση του γάμου η «ψυχή» της παρέας, αφού ξεχώρισε για τις χορευτικές του ικανότητες.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.