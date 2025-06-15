Η Εφές έχασε από την Μπεσίκτας στον πέμπτο αγώνα της σειράς και έμεινε εκτός τελικών στο πρωτάθλημα Τουρκίας, με τον Λούκα Μπάνκι να αποχαιρετά μετά το ματς την ομάδα. Ο Ιγκόρ Κοκόσκοφ θα πάρει τη θέση του Ιταλού προπονητή.

«Αυτό είναι το τελευταίο μου παιχνίδι ως προπονητής της Εφές. Υπάρχει μεγάλη απογοήτευση εξαιτίας αυτού του αποτελέσματος. Η ομάδα μας πάλεψε παρά τα λάθη που κάναμε σε αυτή την πολύ δύσκολη σειρά αγώνων, αλλά και σε όλη την τεταμένη σεζόν. Ο τραυματισμός του Ελάιτζα Μπράιαντ μάς επηρέασε. Πρέπει επίσης να πούμε ότι ο αντίπαλος άξιζε τη νίκη και ότι παλέψαμε μέχρι το τέλος. Ένιωσα σαν στο σπίτι μου εδώ. Όλοι, ειδικά το τεχνικό τιμ, έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους για να μπορέσω να κάνω αυτή τη δουλειά όσο το δυνατόν καλύτερα. Το μόνο που μετανιώνω είναι ότι δεν καταφέραμε να πετύχουμε όσα ονειρευόμουν», τόνισε.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.