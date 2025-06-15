Η σεζόν στη Stoiximan GBL, αλλά και στην Euroleague έχει πλέον ολοκληρωθεί και μετά από έναν ακόμη... μαραθώνιο αγώνων, έντασης και τοξικότητας οι παίκτες των ελληνικών ομάδων, έχουν ήδη αναχωρήσει για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Ανάμεσα τους και ο MVP της... περσινής, πλέον, Eυρωλίγκας, Κέντρικ Ναν! Ο σούπερ σταρ του Παναθηναϊκού, επέστρεψε οικογενειακώς στην πατρίδα του προκειμένου να απολαύσει στιγμές χαλάρωσης και να προπονηθεί, ίσως, όπως έχει κάνει και πέρυσι καθ' όλη τη διάρκεια της off-season.

Όμως ο Ναν δεν έχασε την ευκαιρία να δώσει το «παρών» στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγου. Όντας λοιπόν στο Μαϊάμι, ο 30χρονος γκαρντ, πήγε στο γήπεδο και παρακολούθησε την αναμέτρηση της Αλ Αχλί με την Ίντερ Μαϊάμι του Λιονέλ Μέσι, απαθανατίζοντας μια στιγμή του ματς την οποία και «ανέβασε» στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

