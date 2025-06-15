Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Όταν ο MVP συνάντησε τον GOAT: Eίδε από κοντά την Ίντερ Μαϊάμι και τον Μέσι ο Κέντρικ Ναν

Ο Κέντρικ Ναν επέστρεψε για τις καλοκαιρινές του διακοπές στην πατρίδα του και φυσικά δεν έχασε την ευκαιρία ως... MVP να συναντήσει τον GOAT, Λιονέλ Μέσι

Κέντρικ Ναν

Η σεζόν στη Stoiximan GBL, αλλά και στην Euroleague έχει πλέον ολοκληρωθεί και μετά από έναν ακόμη... μαραθώνιο αγώνων, έντασης και τοξικότητας οι παίκτες των ελληνικών ομάδων, έχουν ήδη αναχωρήσει για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Ανάμεσα τους και ο MVP της... περσινής, πλέον, Eυρωλίγκας, Κέντρικ Ναν! Ο σούπερ σταρ του Παναθηναϊκού, επέστρεψε οικογενειακώς στην πατρίδα του προκειμένου να απολαύσει στιγμές χαλάρωσης και να προπονηθεί, ίσως, όπως έχει κάνει και πέρυσι καθ' όλη τη διάρκεια της off-season.

Όμως ο Ναν δεν έχασε την ευκαιρία να δώσει το «παρών» στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγου. Όντας λοιπόν στο Μαϊάμι, ο 30χρονος γκαρντ, πήγε στο γήπεδο και παρακολούθησε την αναμέτρηση της Αλ Αχλί με την Ίντερ Μαϊάμι του Λιονέλ Μέσι, απαθανατίζοντας μια στιγμή του ματς την οποία και «ανέβασε» στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κέντρικ Ναν Λιονέλ Μέσι
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark