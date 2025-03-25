Λογαριασμός
Τζούρισιτς: «Δεν ξεχνάω τους βομβαρδισμούς του 1999»

Story ανέβασε στα κοινωνικά του δίκτυα ο Φίλιπ Τζούρισιτς για τους βομβαρδισμούς το ΄99 στην Σερβία.

PAO

Ποτέ δεν θα ξεχάσει τους βομβαρδισμούς που έζησε για 7 χρόνια αναφέρει ο Φίλιπ Τζούρισιτς στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Οι Νατοϊκοί βομβαρδισμοί κατά της Γιουγκοσλαβίας ήταν στρατιωτική επιχείρηση του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (NATO) ενάντια στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Κοσσυφοπέδιο. Οι αεροπορικές επιδρομές διήρκεσαν από τις 24 Μαρτίου έως τις 10 Ιουνίου του 1999.

pao

Πηγή: skai.gr

