«Πέρασε ένας χρόνος από εκείνη την αποφράδα μέρα που ο Τζορτζ Μπάλντοκ έφυγε από κοντά μας… Τόσο ξαφνικά, τόσο άδικα. Μακάρι να ήταν ψέμα… Μακάρι να ήταν ένα κακόγουστο αστείο… Δυστυχώς δεν είναι… Η 9η Οκτωβρίου μας σημάδεψε για πάντα… Ένας χρόνος χωρίς τον δικό μας Τζορτζ. Ένας χρόνος χωρίς το χαμόγελό του, τη φωνή του, την παρουσία του. Ένας χρόνος που πέρασε δύσκολα κι όμως μοιάζει σαν χθες…»

Αυτό ήταν το κείμενο στο Matchday Mag για το αποψινό (05/10) ματς του Παναθηναϊκού με τον Ατρόμητο, που συνόδευε την είδηση για την θλιβερή επέτειο από την συμπλήρωση ενός έτους από τον απρόσμενο θάνατο του Τζορτζ Μπάλντοκ.

Με την «πράσινη» ΠΑΕ να φροντίζει, μάλιστα, σε πρώτο χρόνο να μνημονεύει τον αείμνηστο δεξιό μπακ και στην παρουσίαση της αναμέτρησης των δύο ομάδων, μέσω των social media, με μια σχετική φωτογραφία!

