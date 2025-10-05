Τη δεύτερη νίκη του στη φετινή σεζόν της Formula 1 πανηγύρισε το απόγευμα της Κυριακής (05/10) ο Τζορτζ Ράσελ!

Όπως είχε συμβεί και πριν από τέσσερις μήνες στον Καναδά, έτσι και στη Σιγκαπούρη, ο 27χρονος Βρετανός πιλότος οδήγησε τη Mercedes στην κορυφή ενός Grand Prix, διατηρώντας από την αρχή ως το φινάλε την πρώτη θέση που του χάρισε η χθεσινή εκπληκτική pole position του, επιβεβαιώνοντας ξανά πως η γερμανική ομάδα έχει κάνει μεγάλα άλματα προόδου το τελευταίο διάστημα!

McLAREN ARE THE 2025 CONSTRUCTORS' CHAMPIONS! 👏



In a class of their own 👑#F1 pic.twitter.com/rHrd7jOmsK — Formula 1 (@F1) October 5, 2025

