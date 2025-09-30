Η πρώτη μεγάλη βραδιά των αιωνίων στη Euroleague είναι στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Ο μαραθώνιος της Euroleague ξεκινά και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ακολουθεί κάθε βήμα Παναθηναϊκού AKTOR και Ολυμπιακού στο δρόμο για το final four της Αθήνας.
Οι «πράσινοι» του Εργκίν Αταμάν κάνουν πρεμιέρα την Τρίτη (30/09) στις 21:15 κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου, με στόχο να μπουν με το δεξί στη διοργάνωση στο κατάμεστο TΕLECOM CENTER ATHENS. Στην περιγραφή ο Γιώργος Πετρίδης.
Στις 21:30 ρίχνονται στην πρώτη μάχη της σεζόν και οι «ερυθρόλευκοι» του Γιώργου Μπαρτζώκα απέναντι στην Μπασκόνια, θέλοντας να φύγουν με το διπλό από την Χώρα των Βάσκων. Μεταδίδει από την Βιτόρια ο Νίκος Ζέρβας.
Μετά το τέλος των αγώνων, η δράση μεταφέρεται στο στούντιο, για τον σχολιασμό των παιχνιδιών των «αιωνίων» και όπως πάντα τις απόψεις των ακροατών, όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές.
Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR - Μπάγερν Μονάχου, Μπασκόνια - Ολυμπιακός.
Την Τρίτη (30/09) ζήστε την πρώτη μεγάλη βραδιά της Euroleague, στην κορυφαία αθλητική συχνότητας της χώρας.
Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!
