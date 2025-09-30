Με προορισμό το Λονδίνο αναχώρησε το πρωί της Τρίτης (30/9) η αποστολή του Ολυμπιακού.

Οι Πειραιώτες έχουν μπροστά τους ένα από τα πιο δύσκολα και απαιτητικά παιχνίδια στη League Phase του Champions League (μαζί με εκείνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης και την Μπαρτσελόνα), και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ καταστρώνει τα πλάνα του για να βάλει δύσκολα στον συμπατριώτη του προπονητή των «κανονιέρηδων», Μικέλ Αρτέτα.

Οι νταμπλούχοι Ελλάδας έκαναν σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με το μήνυμα: «Η επιβίβαση ολοκληρώθηκε. Επόμενος προορισμός Λονδίνο» και παρέθεσαν μία σειρά από φωτογραφίες από την αναχώρηση της ομάδας για την Αγγλία και την αναμέτρηση με τους «κανονιέρηδες».

