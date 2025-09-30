ΚΕΔ: Η σοκαριστική παραδοχή για τον VAR Zαμπαλά που μυρίζει… σκάνδαλο

Τι είπε η ΚΕΔ για το πέναλτι-φάντασμα του Παναιτωλικού στο ματς με τον Παναθηναϊκό; Καταρχήν ότι δεν υπάρχει παράβαση στο χέρι του Τσέριν! Αυτό το είδε (σχεδόν) όλη η Ελλάδα, εκτός από ελάχιστους τηλεκριτικούς!



Το σοκαριστικό όμως δεν είναι αυτό. Ότι για την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας δεν υπήρξε κανένα πέναλτι στο Αγρίνιο.

Τι ανέφερε ο Πάολο Βάλερι, το οποίο μυρίζει… σκάνδαλο και πρέπει να προβληματίσει καταρχήν την Επιτροπή, αλλά και τη φίλαθλη κοινή γνώμη;



Ο Ιταλός VAR manager σχολιάζοντας τη φάση, χρέωσε τον Ζαμπαλά ότι «έπρεπε να δώσει καλύτερες λήψεις στον διαιτητή»!



Ο Ζαμπαλάς ο οποίος είναι διεθνής VAR για αδιευκρίνιστους λόγους, ενώ υπήρχε ξεκάθαρο πλάνο που δείχνει τη μπάλα να βρίσκει πρώτα στο κεφάλι του Τσέριν και μετά στο χέρι του, δεν το έδειξε στον Τσακαλίδη(!) με συνέπεια ο τελευταίος να οδηγηθεί σε λανθασμένη κρίση, όσον αφορά στη συγκεκριμένη φάση!



Ας ψαχτεί ο κ. Βάλερι που είναι υπεύθυνος για το VAR, για ποιο λόγο ο Ζαμπαλάς που έχει βεβαρημένο παρελθόν κατά του Παναθηναϊκού, δεν έδειξε τα σωστά ριπλέι στον Τσακαλίδη!



Θα λογοδοτήσει ο Ζαμπαλάς στον κ. Λανουά ή θα πάρει πάλι διπλό ορισμό την επόμενη αγωνιστική και… μπόνους το σήμα του διεθνή; Η ιστορία πάντως έχει δείξει με τον συγκεκριμένο ρέφερι ότι ούτε καν τιμωρείται για τα χοντρά λάθη που έχει κάνει στο παρελθόν!

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.