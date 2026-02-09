Παναθηναϊκός: Από τον Παπαεμμανουήλ στον Μπέργκ και στον Ταμπόρδα

Στα ντέρμπι γίνονται όλα. Όσοι δεν το αντιλαμβάνονται καλό είναι να το αντιληφθούν. Αντί να κάνουν υπερφίαλες δηλώσεις.

Γιατί όσοι πίστευαν ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει πάρτι στο Φάληρο δεν το κατέχουν και πήραν ένα γερό μάθημα. Τι εστί ντέρμπι, τι εστί πράσινη φανέλα και τριφύλλι. Πολλές φορές στο παρελθόν πήγε ως αουτσάνιτερ ο φιλοξενούμενος και έκανε διπλά. Θυμάστε το 0-3 με Μπέργκ, 0-1 Παπαδόπουλο και τόσα άλλα. Έτσι και σήμερα η Πανάθα πούλησε ακριβά το τομάρι του.

Έτσι ο Παναθηναϊκός πήρε μία πολύ μεγάλη νίκη μέσα στο Καραϊσκάκης κάτι που όμως δεν γίνεται για πρώτη φορά καθώς οι Πράσινοι έχουν ιστορία στο Φαληρικό γήπεδο.

Παρακάτω τα μεγάλα διπλά στο Καραϊσκάκης:

Ιστορική εκτός έδρας νίκη για το πρωτάθλημα ήταν το 1-4 του 1940 του Παναθηναϊκού στο Καραϊσκάκης.

Πηγή: skai.gr

