Από Τερίμ σε Μπενίτεθ: Πώς ο Παναθηναϊκός «έσπασε» το αήττητο του Ολυμπιακού στο Φάληρο

Η νίκη του Παναθηναϊκού με 1-0 στο Φάληρο έβαλε τέλος στο εντός έδρας αήττητο του Ολυμπιακού στη Super League

Μπενίτεθ

Η νίκη του Παναθηναϊκού με 1-0 στην έδρα του Ολυμπιακού, στο πλαίσιο της 20ής αγωνιστικής της Stoiximan Super League, δεν είχε μόνο βαθμολογική σημασία, αλλά και έντονο στατιστικό αποτύπωμα.

Οι «πράσινοι» έγιναν η ομάδα που έβαλε τέλος στο εντός έδρας αήττητο του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα, κάτι που είχε να συμβεί σχεδόν δύο χρόνια. Το προηγούμενο «σπάσιμο» είχε καταγραφεί στις 10 Μαρτίου 2024, όταν ο Παναθηναϊκός, με προπονητή τον Φατίχ Τερίμ, είχε επικρατήσει επίσης στο Φάληρο.

Μετά το 3-1 εκείνου του αγώνα, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν «χτίσει» σερί 29 διαδοχικών εντός έδρας αναμετρήσεων στη Super League χωρίς ήττα, με απολογισμό 24 νίκες και 5 ισοπαλίες. Το σερί αυτό έλαβε τέλος με το γκολ του Τάμπόρδα, που χάρισε τη νίκη στον Παναθηναϊκό και έφερε την υπογραφή του Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο των «πράσινων».

Παράλληλα, η ημερομηνία της αναμέτρησης είχε τη δική της ιστορική βαρύτητα. Ο Ολυμπιακός είχε δώσει οκτώ αγώνες πρωταθλήματος στις 8 Φεβρουαρίου μετά το 1981, καταγράφοντας μόλις τρεις νίκες. Οι υπόλοιπες αναμετρήσεις περιλάμβαναν ήττες και ισοπαλίες, με χαρακτηριστικά παραδείγματα τα παιχνίδια με Άρη, ΑΕΚ, Ατρόμητο και ΠΑΟΚ.

Πηγή: sport-fm.gr

