Η νίκη του Παναθηναϊκού με 1-0 στην έδρα του Ολυμπιακού, στο πλαίσιο της 20ής αγωνιστικής της Stoiximan Super League, δεν είχε μόνο βαθμολογική σημασία, αλλά και έντονο στατιστικό αποτύπωμα.

Οι «πράσινοι» έγιναν η ομάδα που έβαλε τέλος στο εντός έδρας αήττητο του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα, κάτι που είχε να συμβεί σχεδόν δύο χρόνια. Το προηγούμενο «σπάσιμο» είχε καταγραφεί στις 10 Μαρτίου 2024, όταν ο Παναθηναϊκός, με προπονητή τον Φατίχ Τερίμ, είχε επικρατήσει επίσης στο Φάληρο.

Μετά το 3-1 εκείνου του αγώνα, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν «χτίσει» σερί 29 διαδοχικών εντός έδρας αναμετρήσεων στη Super League χωρίς ήττα, με απολογισμό 24 νίκες και 5 ισοπαλίες. Το σερί αυτό έλαβε τέλος με το γκολ του Τάμπόρδα, που χάρισε τη νίκη στον Παναθηναϊκό και έφερε την υπογραφή του Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο των «πράσινων».

Παράλληλα, η ημερομηνία της αναμέτρησης είχε τη δική της ιστορική βαρύτητα. Ο Ολυμπιακός είχε δώσει οκτώ αγώνες πρωταθλήματος στις 8 Φεβρουαρίου μετά το 1981, καταγράφοντας μόλις τρεις νίκες. Οι υπόλοιπες αναμετρήσεις περιλάμβαναν ήττες και ισοπαλίες, με χαρακτηριστικά παραδείγματα τα παιχνίδια με Άρη, ΑΕΚ, Ατρόμητο και ΠΑΟΚ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.