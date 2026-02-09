Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο τελικός φέρνει αντιμέτωπες δύο ομάδες με διαφορετικά χαρακτηριστικά αλλά κοινό στόχο: Tην κούπα

ΑΕΚ και Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή θα αναμετρηθούν τη Δευτέρα (09/02, 17:00, sport-fm.gr/ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ) για το Κύπελλο Ελλάδας, σε μια μάχη που υπόσχεται ένταση, ρυθμό και υψηλό επίπεδο.

Η ΑΕΚ έρχεται στον τελικό με αυτοπεποίθηση, μετά το 36-31 επί του Ιωνικού Νέας Φιλαδέλφειας στον δεύτερο ημιτελικό. Η ομάδα του Αλέξη Αλβανού έδειξε σοβαρότητα, πειθαρχία και ποιότητα, με τον Τοριάνι να πραγματοποιεί εντυπωσιακή εμφάνιση και τους Παναγιώτου, Κουκουλά και Ματέους να στηρίζουν ιδανικά το πλάνο της «Ένωσης». Αυτή θα είναι η 11η παρουσία της ΑΕΚ σε τελικό Κυπέλλου, με στόχο το έκτο τρόπαιο της ιστορίας της.

Απέναντί της, ο Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή έρχεται από μια επιβλητική εμφάνιση και άνετη νίκη με 35-23 επί του ΓΑΣ Κιλκίς. Με εξαιρετική άμυνα, πλουραλισμό στην επίθεση και πρώτο σκόρερ τον Σούργκιελ, οι «ερυθρόλευκοι» έδειξαν ότι βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση και θέλουν να προσθέσουν το τέταρτο Κύπελλο στη συλλογή τους. Η ομάδα του Νέναντ Κλιάιτς ανέβασε ρυθμό από νωρίς, ξέφυγε στο σκορ και δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης.



Ο τελικός φέρνει αντιμέτωπες δύο ομάδες με διαφορετικά χαρακτηριστικά αλλά κοινό στόχο: Tην κούπα. Η ΑΕΚ στηρίζεται στη δημιουργία, την ταχύτητα και την ποιότητα των περιφερειακών της, ενώ ο Ολυμπιακός διαθέτει βάθος, δύναμη και σταθερότητα στην άμυνα. Το παιχνίδι αναμένεται να κριθεί στις λεπτομέρειες, στις άμυνες και στη διαχείριση των κρίσιμων φάσεων.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι το Καματερό θα φιλοξενήσει έναν τελικό αντάξιο της ιστορίας των δύο συλλόγων-έναν τελικό που μπορεί να κρίνει πολλά και για τη συνέχεια της σεζόν.

