Η Χάποελ Τελ Αβίβ βρίσκεται σε πολύ δύσκολο διάστημα, καθώς γνώρισε νέα ήττα στο πρωτάθλημα Ισραήλ, αυτή τη φορά με 105-91 από τη Χάποελ Ιερουσαλήμ για τη 16η αγωνιστική, συνεχίζοντας το αρνητικό της σερί με πέμπτη συνεχόμενη απώλεια σε όλες τις διοργανώσεις.

Η επιστροφή του Ελάιζα Μπράιαντ στη δράση δεν στάθηκε αρκετή, παρόλο που ο Αμερικανός ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του με 21 πόντους. Ακολούθησαν ο Αντόνιο Μπλέικνι με 20 πόντους, ο Τζόναθαν Μότλεϊ με 19 και ο Γιάμ Μαντάρ με 10.

Μάλιστα, μετά την αναμέτρηση, ο Δημήτρης Ιτούδης έκανε δηλώσεις και απολογήθηκε για την εικόνα της ομάδας, αλλά και τα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα: «Υπάρχουν πολλά δύσκολα πράγματα εναντίον μας, αλλά αυτή είναι και η έκτη συνεχόμενη ήττα μας και πρέπει να αντιδράσουμε αμέσως. Αναλαμβάνω την ευθύνη, ζητώ συγγνώμη από τους οπαδούς και θα το αλλάξουμε.

Θα προπονηθούμε, θα δεχτούμε την κριτική και θα δουλέψουμε σκληρά. Φυσικά πιστεύω, όλοι πιστεύουν πολύ στην ομάδα. Αυτή η ήττα είναι απαράδεκτη, είναι ντροπή το πώς εμφανιστήκαμε. Δεν έχουμε δικαίωμα να εμφανιζόμαστε έτσι.

Ο καθένας από εμάς πρέπει να κοιτάξει στον καθρέφτη και να αναλάβει την ευθύνη του. Η ομάδα θα δείχνει καλύτερη. Έχουμε τα εργαλεία. Έχω την υποστήριξη της διοίκησης και του ιδιοκτήτη».

Μάλιστα, ρωτήθηκε και για τα δημοσιεύματα περί Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, αν και απέφυγε να δώσει κάποια ξεκάθαρη απάντηση: «Δεν μπορώ να σχολιάσω αυτό το θέμα στην παρούσα φάση. Η Χάποελ Τελ Αβίβ έχει μάτια και αυτιά παντού. Παρακολουθούμε όλα όσα συμβαίνουν στην αγορά».

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια του αγώνα αποβλήθηκε ο άμεσος συνεργάτης του Ιτούδη, Στέφανος Δέδας, για χειρονομία στην εξέδρα, με τον ίδιο να εκφράζει την απορία του: «Ξύστηκα το κεφάλι. Είμαι προπονητής στο Ισραήλ εδώ και 6 χρόνια και δεν έχω αποβληθεί ούτε μία φορά».

Τα δεκάλεπτα: 20-24, 43-40, 76-62, 105-91

