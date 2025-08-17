Σε μια σημαντική ανακοίνωση αναφορικά με τη διεξαγωγή του 7ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» που θα διεξαχθεί φέτος στην Αυστραλία, προέβη η NBL.

Συγκεκριμένα, η Αυστραλιανής Λίγκα γνωστοποίησε πως η δεύτερη και τελευταία ημέρα του τουρνούα ακυρώνεται με τις αναμετρήσεις τις 22ης Σεπτεμβρίου ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Σίδνεϊ Κινγκς, αλλά και σε Παρτίζαν-Adelaide 36ers δεν θα διεξαχθούν.

Ο λόγος της απόφασης αυτής έχει να κάνει με την πρόωρη ημερομηνία έναρξης της φετινής Ευρωλίγκας, καθώς, στις 30 Σεπτέμβρη, οι «πράσινοι» θα παίξουν με την Μπάγερν Μονάχου στο ΟΑΚΑ και οι Σέρβοι θα φιλοξενηθούν από την Dubai BC.

Η ανακοίνωση της NBL:

«Λόγω απρόβλεπτων συνθηκών, η εκδήλωση του Τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος που θα πραγματοποιηθεί στο Σίδνεϊ, ακυρώνεται για τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου. Αυτό οφείλεται στην πρόωρη ημερομηνία έναρξης της σεζόν της EuroLeague, η οποία ξεκινά τώρα στις 30 Σεπτεμβρίου.

Ως αποτέλεσμα, οι οπαδοί που αγόρασαν εισιτήρια μπορούν είτε να συμμετάσχουν στην εκδήλωση PGT την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, με τα εισιτήρια να μεταφέρονται ομαλά χωρίς επιπλέον κόστος, είτε να επιλέξουν πλήρη επιστροφή χρημάτων. Οι κάτοχοι εισιτηρίων ενθαρρύνονται να ελέγξουν το email που έχουν δηλώσει στο Ticketek για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτήν τη διαδικασία».

