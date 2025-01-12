Πέρασε με επιβλητικό τρόπο από τα Άνω Λιόσια και έφτιαξε ψυχολογία ενόψει της «διαβολοβδομάδας» στην Ισπανία ο Παναθηναϊκός AKTOR!

Πραγματοποιώντας μία ακόμα εξαιρετική επιθετική εμφάνιση, όπως αυτές του τελευταίου μήνα, και έχοντας πολυφωνία στην επίθεση, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν επικράτησε με σκορ 84-62 της ΑΕΚ Betsson BC στη «Sunel Arena» για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan GBL, διευρύνοντας το αήττητο σερί της στο πρωτάθλημα!

Από τα μέσα της τρίτης περιόδου και έπειτα, οι «πράσινοι» πάτησαν το πόδι στο... γκάζι και το εύθραυστο (56-62), εκτόξευσαν τη διαφορά σε διψήφιες τιμές, χάρη κυρίως στο εξαιρετικό πεντέλαπτο του Κώστα Σλούκα που με καλάθια, άμυνες και ασίστ βοήθησε σημαντικά την ομάδα του να ξεφύγει στο σκορ.

Το ματς:

Ο Παναθηναϊκός μπήκε πολύ δυναμικά και συγκεντρωμένα στο ματς, παίρνοντας από το ξεκίνημα κιόλας του αγώνα το πάνω χέρι στο σκορ. Με τρίποντο του Οσμάν, ένα λέι απ του Χουάντσο και ένα κάρφωμα του Γκέιμπριελ, οι «πράσινοι» προηγήθηκαν με 7-0 στο πρώτο δίλεπτο, με την ΑΕΚ να σπάει το... ρόδι λίγο αργότερα με τον Γκόλντεν. Με τον Γκανέζο σέντερ να κυριαρχεί κάτω από τα καλάθια, οι φιλοξενούμενοι έκαναν το 16-7 στο 5', με τους Οσμάν και Χουάντσο στη συνέχεια να παίρνουν το «όπλο» τους και να εκτοξεύουν τη διαφορά στο +13 και το 23-10 ένα λεπτό αργότερα.

Η είσοδος του Ομπιέσε στο ματς έδωσε την απαραίτητη επιθετική ώθηση στην «Ένωση», με τον Γερμανό φόργουορντ να ανεβάζει με την εκρηκτικότητά του το παιχνίδι της ομάδας του. Κάπως έτσι, οι «κιτρινόμαυροι» βρήκαν μερικούς εύκολους πόντους και μείωσαν στους 8 (19-27) στο 8', προτού το τρίποντο του Χουάντσο και το κάρφωμα του Χουάντσο κάνουν το 19-32 ένα λεπτό μετά. Το τελευταίο «χτύπημα» της πρώτης περιόδου, άνηκε στην ΑΕΚ με το τρίποντο του Χαμπ για το 22-32.

Διαφορετικό ήταν το σκηνικό στις αρχές της δεύτερης περιόδου, εκεί όπου η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα έπαιξε εξαιρετική άμυνα και «κλείδωσε» την αντίπαλό της. Με ένα γρήγορο 7-0 δια χειρός Χάντερ, Γκρέι και Φλιώνη, η ΑΕΚ μείωσε στους 3 (29-32) στο 12'. Σλούκας και Γκέιμπριελ έδωσαν σκορ για το «τριφύλλι» από την γραμμή των βολών, με τον αρχηγό των «πράσινων» λίγο αργότερα να γράφει το 38-31 με τρίποντο, στο πρώτο εντός πεδιάς της ομάδας του στο δεκάλεπτο μετά από σχεδόν 4 λεπτά αγώνα.

Οι γηπεδούχοι εξακολούθησαν να βρίσκουν λύσεις στο εμπρός μέρος του παρκέ με κύριους εκφραστές τους Γκρέι και Χέιλ, την ώρα όπου για τον Παναθηναϊκό ο Κέντρικ Ναν το πήρε... προσωπικά και με εννέα διαδοχικούς του πόντους έκανε το 47-39 στο 16'. Στο τελευταίο τρίλεπτο, η επίθεση των φιλοξενούμενων «βραχυκύκλωσε» με αποτέλεσμα να βρουν μόλις 3 πόντους και αυτούς από βολές του Χουάντσο. Στο ίδιο διάστημα, η ΑΕΚ με τρίποντο του Χέιλ και δίποντο του Κουζέλογλου «ροκάνισε» και άλλο τη διαφορά, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια πίσω στο σκορ με 45-50.

Με το πόδι πατημένο στο... γκάζι βγήκε ο Παναθηναϊκός στην τρίτη περίοδο, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Τζέριαν Γκραντ. Με τον Αμερικανό γκαρντ να πετυχαίνει επτά σερί πόντους και τον Ναν να προσθέτει τρεις, οι «πράσινοι» ανέβασαν μετά από ώρα τη διαφορά σε διψήφια τιμή για το 60-49 στο 22'. Μάλιστα, δύο λεπτά μετά, με καλάθι του Γκέιμπριελ, η ομάδα του Αταμάν έφτασε στο +13 (49-62), προτού η ΑΕΚ επιστρέψει για ακόμα μία φορά και με τους Χέιλ, Μπράις και Γκρέι, μειώσει στο 62-56 στο 25'.

Από εκείνο το σημείο και έπειτα, οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους και στις δύο άκρες του παρκέ. Χάρη στην εξαιρετική τους άμυνα - δέχθηκαν μόλις 4 πόντους στο τελευταίο 5λεπτο - αλλά και την καλή επιθετική εμφάνιση του Σλούκα σε αυτό το διάστημα με πέντε πόντους, οι «πράσινοι» εκτόξευσαν τη διαφορά στο +16 και το 76-60 της περιόδου!

Κάπως έτσι, η τέταρτη και τελευταία περίοδος απέκτησε διαδικαστικό χαρακτήρα, αφού η ΑΕΚ δεν μπόρεσε ποτέ να επιστρέψει στο ματς. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός με κεκτημένη ταχύτητα και την ψυχολογία στα ύψη, συνέχισε να παίζει μπάσκετ σε υψηλό τέμπο, ανεβάζοντας διαρκώς τη διαφορά. Με τον Τσέντι Οσμάν να παραμένει «καυτός» πίσω από τα 6,75μ., το «τριφύλλι» έφτασε μέχρι και το +28 (66-94) στο 36', παίρνοντας τελικώς τη νίκη με το τελικό 103-80.

Τα δεκάλεπτα: 22-32, 45-50, 60-76, 80-103.

