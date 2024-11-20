Παναθηναϊκός: Ακολουθεί τον Αταμάν ο Όσμαν, δεν ταξιδεύει στο Κάουνας

Ο Παναθηναϊκός θα ταξιδέψει στη Λιθουανία για την 11η αγωνιστική της Euroleague με σημαντικές απουσίες. Οι Γκριγκόνις και Αντετοκούνμπο δεν είναι ακόμα έτοιμοι για την επιστροφή τους στα παρκέ και δεν θα αγωνιστούν κόντρα στη Ζαλγκίρις. Ωστόσο το Τριφύλλι θα πάει στο Κάουνας με έξτρα απουσίες.

Η πιο βασική θα είναι αυτή του Εργκίν Αταμάν, αφού έχει πάρει άδεια από τον Παναθηναϊκό για να βρεθεί στον πάγκο της Εθνικής Τουρκίας. Μαζί του θα βρεθεί και ο Τσέντι Όσμαν ο οποίος επίσης θα απουσιάσει από τον αγώνα του Επτάστερου στο Κάουνας. Η Τουρκία αντιμετωπίζει δύο φορές την Ουγγαρία με την πρώτη από αυτές να συμπίπτει με τον αγώνα του Παναθηναϊκού. Η δεύτερη έχει οριστεί για τις 25/11.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.