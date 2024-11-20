«Ο Σπανούλης αναλαμβάνει τη Μονακό μετά τις υποχρεώσεις της Εθνικής»

Τον αντικαταστάτη του Σάσα Ομπράντοβιτς φαίνεται πως βρήκε στο πρόσωπο του Βασίλη Σπανούλη η Μονακό!

Λίγες ημέρες μετά το «διαζύγιο» με τον Σέρβο τεχνικό, ο σύλλογος του Πριγκιπάτου φέρεται πως έχει έρθει σε οριστική συμφωνία με τον Έλληνα τεχνικό και θρύλο του ευρωπαϊκού μπάσκετ, ώστε να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας σε αυτή την κρίσιμη στιγμή!

Σύμφωνα με δημοσίευμα του σερβικού Μέσου, «Meridiansport», η Μονακό τα έχει βρει σε όλα με τον ομοσπονδιακό τεχνικό της Ελλάδας, ενώ, όπως επισημαίνει, οι τελικές λεπτομέρειες και οι ανακοινώσεις θα έρθουν μετά την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων.

Υπενθυμίζουμε πως ο Βασίλης Σπανούλης βρίσκεται αυτές τις ημέρες μαζί με τη «γαλανόλευκη» για τα δύο παιχνίδια με τη Μεγάλη Βρετανία στις 21 και 24 Νοεμβρίου σε Λονδίνο και Θεσσαλονίκη αντίστοιχα, στο πλαίσιο των προκριματικών του Ευρωμπάσκετ 2025.

