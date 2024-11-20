Η ΚΑΕ ΑΕΚ κινδυνεύει με βαριά καμπάνα από ΔΕΑΒ και ΕΣΑΚΕ για τα σοβαρά επεισόδια, που έλαβαν χώρα στο κλειστό «Δ. Τόφαλος» και στο παιχνίδι με τον Προμηθέα για την 7η αγωνιστική της Basket League.

H έκθεση της ΔΕΑΒ, που έχει συνταχθεί, αποτελεί βαρύ κατηγορητήριο για τη συμπεριφορά των οπαδών της ΑΕΚ, καθώς αναφέρονται οι συνεχείς ύβρεις προς τους διαιτητές και συγκεκριμένα τη Βασιλική Τσαρούχα, η ρίψη κροτίδων, ο τραυματισμός δύο αστυνομικών, όπως αναφέρεται και σε ανακοίνωση της ένωσης Αστυνομικών Αχαΐας, η διακοπή του αγώνα για 15 λεπτά περίπου και η βίαιη εκκένωση της κερκίδας, που είχε παραχωρηθεί από τη γηπεδούχο ομάδα στην ΑΕΚ. Υπήρξαν, επίσης, ζημιές εκτός γηπέδου.

Η ΔΕΑΒ, σήμερα (20/11), με ανακοίνωσή της τιμώρησε την «Ένωση» με μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών για τα καπνογόνα και την αποπνικτική ατμόσφαιρα στο γήπεδο, ωστόσο την κάλεσε σε νέα ακρόαση, όπως και δύο φυσικά πρόσωπα, που δεν κατονομάζει, «αναφορικά με φαινόμενα βίας/σοβαρά επεισόδια, που σχετίζονται με τον αθλητισμό». Φυσικά, πέρα από τα παραπάνω περιμένουμε και την απόφαση του αθλητικού δικαστή του ΕΣΑΚΕ…

Αναλυτικά:

Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) ανακοινώνει ότι:

- Καλεί τη Δευτέρα, 24/11/2024, την ΑΕΚ NEA ΚΑΕ 2014, καθώς και δύο (2) φυσικά πρόσωπα, αναφορικά με φαινόμενα βίας/σοβαρά επεισόδια, που σχετίζονται με τον αθλητισμό και φέρεται ότι έλαβαν χώρα εντός του Κλειστού Γυμναστηρίου Πατρών, «Δημήτριος Τόφαλος», κατά τον αγώνα καλαθοσφαίρισης ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΕ-ΑΕΚ NEA ΚΑΕ 2014, που διεξήχθη στις 16/11/2024 για την 7η αγωνιστική της Α' φάσης του πρωταθλήματος της Stoiximan GBL, Κατηγορίας Ανδρών, που διοργανώνει ο Ε.Σ.Α.Κ.Ε, περιόδου 2024-2025.

Εφαρμογή άρθρου 9 του ν.5085/2024.

- Με την υπ' αριθμό 34/2024 Πράξη της επέβαλε, σε βάρος της ΑΕΚ NEA ΚΑΕ 2014, την διοικητική κύρωση της διεξαγωγής μίας (1) αθλητικής συνάντησης ως γηπεδούχου, χωρίς την παρουσία θεατών σε οποιαδήποτε Εθνική διοργάνωση, καθώς οι φίλαθλοί της άναψαν καπνογόνα εντός της κερκίδας κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του αγώνα καλαθοσφαίρισης ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΕ-ΑΕΚ NEA ΚΑΕ 2014, που διεξήχθη στις 16/11/2024 στο Κλειστό Γυμναστήριο Πατρών «Δημήτριος Τόφαλος», για τη διοργάνωση της 7ης αγωνιστικής της Α' φάσης του πρωταθλήματος της Stoiximan GBL, Κατηγορίας Ανδρών που διοργανώνει ο Ε.Σ.Α.Κ.Ε, περιόδου 2024-2025.

Εφαρμογή άρθρου 10 του ν.5085/2024, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 101 του ν.5128/2024.

