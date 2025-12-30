Μπροστά στο κοινό του, αφού στο ΟΑΚΑ βρέθηκαν περίπου 1.000 φίλοι της ομάδας, επέστρεψε στις προπονήσεις την Τρίτη (30/12) ο Παναθηναϊκός.

Το «τριφύλλι» έκανε έκπληξη σε μικρούς και μεγάλους αφού προπονήθηκε στο Ολυμπιακό Στάδιο, ενώ ο Ράφα Μπενίτεθ είχε για πρώτη φορά στη διάθεσή του τους Ανδρέα Τεττέη και Σωτήρη Κοντούρη.

Απών ήταν ο Μίλος Πάντοβιτς, που λόγω θλάσης στο δικέφαλο ακολουθεί θεραπεία και ατομικό πρόγραμμα, ενώ εκτός λόγω ίωσης ήταν και ο Έλτον Φικάι.

Αναλυτικά η ενημέρωση του Παναθηναϊκού:

«Στις προπονήσεις επέστρεψαν την Τρίτη το μεσημέρι οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Οι Πράσινοι προπονήθηκαν στο ΟΑΚΑ, μπροστά σε 1.000 και πλέον φίλους της ομάδας.

Η σημερινή ημέρα επιφύλασσε μία έκπληξη για τους μικρούς φίλους του Συλλόγου που βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ για τη γιορτή του Πανάθα, καθώς είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά την προπόνηση του Τριφυλλιού.



Την πρώτη τους προπόνηση με τη φανέλα του Παναθηναϊκού πραγματοποίησαν οι Ανδρέας Τετέι και Σωτήρης Κοντούρης.

Το πρόγραμμα της προπόνησης περιελάμβανε προθέρμανση, ρόντο, ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Ο Μίλος Πάντοβιτς ακολούθησε θεραπεία και ατομικό πρόγραμμα λόγω θλάσης στον δικέφαλο, ενώ ο Φικάι απουσίασε λόγω ίωσης».

