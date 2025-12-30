ΑΕΛ Novibet: Τίτλοι τέλους για τον Αμρ Ουάρντα

Η κοινή πορεία της ΑΕΛ Novibet με τον Αμρ Ουάρντα αποδείχθηκε γεμάτη σκαμπανεβάσματα και, όπως όλα δείχνουν, οδηγείται πλέον οριστικά στο τέλος της.

Ο Αιγύπτιος μεσοεπιθετικός είχε βρεθεί στα τέλη Νοεμβρίου πολύ κοντά στην αποχώρηση, καθώς είχε τεθεί εκτός ομάδας, ωστόσο λίγες εβδομάδες αργότερα το σκηνικό άλλαξε.

Η αλλαγή στην τεχνική ηγεσία, σε συνδυασμό με τη διαφοροποιημένη στάση του ίδιου του παίκτη, έφεραν μια προσωρινή επαναπροσέγγιση. Ο Ουάρντα επέστρεψε στο ρόστερ, πήρε χρόνο συμμετοχής στο σημαντικό παιχνίδι με τον Ατρόμητο (0-0) και όλα έδειχναν πως οι δύο πλευρές θα συνέχιζαν μαζί.

Παρά ταύτα, λίγο πριν την ολοκλήρωση του 2025, η κατάσταση ανατράπηκε εκ νέου. Η απόφαση για λύση της συνεργασίας πάρθηκε ξανά, αυτή τη φορά χωρίς περιθώρια επιστροφής. Ο ποδοσφαιριστής έχει ήδη προσελκύσει ενδιαφέρον από άλλες ομάδες και εμφανίζεται έτοιμος να ανοίξει -για ακόμα μια φορά- ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.

Τη φετινή σεζόν, ο Ουάρντα κατέγραψε 7 συμμετοχές με τη φανέλα των «βυσσινί», σημειώνοντας ένα γκολ και μοιράζοντας μία ασίστ.

